В Беларуси пройдут дожди 3 июля 2.07.2024, 20:13

В отдельных районах прогремят грозы.

Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируются в Беларуси 3 июля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, а днем в восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 10 градусов по западу до плюс 18 градусов по востоку. Днем температура повысится до плюс 19-24 градусов.

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