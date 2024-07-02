Нидерланды разгромили Румынию и вышли в 1/4 финала Евро 2.07.2024, 21:00

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии со счетом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Мюнхене.

Голы забили Коди Гакпо (20-я минута) и Дониэлл Мален (83, 90+3).

В 1/4 финала Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция, матч которых состоится позднее 2 июля.

На счету Гакпо теперь три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия) и Ивана Шранца (Словакия) в списке лучших бомбардиров турнира.

Румыния сенсационно вышла в плей-офф с первого места в группе, опередив Бельгию, Словакию и Украину. В последний раз румынские футболисты играли в плей-офф Евро 24 года назад, тогда они уступили Италии в четвертьфинале (0:2).

Голландцы вышли из группы с Австрией, Францией и Польшей с третьего места. Они прервали свою трехматчевую серию поражений в плей-офф чемпионатов Европы. До этого они уступили Португалии в полуфинале в 2004 году, России — в четвертьфинале 2008 года и Чехии — в 1/8 финала Евро-2020.

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