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Первый конгрессмен-демократ призвал Байдена снять свою кандидатуру на выборах

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  • 2.07.2024, 21:15
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Первый конгрессмен-демократ призвал Байдена снять свою кандидатуру на выборах
Джо Байден

Выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Депутат Палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт стал первым в партии, кто публично призвал президента Джо Байдена отказаться от баллотирования на второй срок.

Об этом сообщает AP.

Он аргументировал свою позицию тем, что во время дебатов Байден не смог «эффективно защитить свои многочисленные достижения».

Конгрессмен из Техаса Ллойд Доггетт заявил во вторник, что Байден должен «принять болезненное и трудное решение снять свою кандидатуру».

«Мое решение обнародовать эти решительные предостережения не является легким и никоим образом не умаляет моего уважения ко всему, чего достиг президент Байден», – сказал Доггетт.

«Признавая, что, в отличие от Трампа, первоочередным обязательством президента Байдена всегда было служение нашей стране, а не себе, я надеюсь, что он примет мучительное и трудное решение о снятии своей кандидатуры. Я с уважением призываю его сделать это», – добавил он.

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