В Ивацевичах пенсионера выхватили из-под колес поезда буквально в последний момент
- 2.07.2024, 21:29
Видео.
В сети появилось видео невероятного спасения, которое произошло в конце июня на железнодорожной станции в Ивацевичах Брестской области.
На кадрах видно, как при переходе железнодорожной колеи пожилой мужчина споткнулся и не мог встать. Это произошло буквально за несколько секунд до приближающегося скоростного поезда.
Спас жизнь пенсионеру молодой сотрудник Ивацевичского РОВД, который выхватил мужчину прямо из-под колес поезда.