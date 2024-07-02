В Ивацевичах пенсионера выхватили из-под колес поезда буквально в последний момент 2.07.2024, 21:29

Видео.

В сети появилось видео невероятного спасения, которое произошло в конце июня на железнодорожной станции в Ивацевичах Брестской области.

На кадрах видно, как при переходе железнодорожной колеи пожилой мужчина споткнулся и не мог встать. Это произошло буквально за несколько секунд до приближающегося скоростного поезда.

Спас жизнь пенсионеру молодой сотрудник Ивацевичского РОВД, который выхватил мужчину прямо из-под колес поезда.

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