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В Германии тысячи людей протестуют против продажи автосалонов Mercedes

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  • 2.07.2024, 21:54
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В Германии тысячи людей протестуют против продажи автосалонов Mercedes

На митинг вышли около 25 тысяч сотрудников компании.

Около 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz вышли на демонстрацию против запланированной продажи автосалонов компании.

Об этом сообщает DPA.

В митингах приняли участие не только работники автосалонов, но и заводов Mercedes, где протестующие выплескивали свой гнев с помощью барабанов, свистков и транспарантов.

По данным генерального совета завода и профсоюза IG Metall, около 10 тысяч человек присоединились к акции протеста на заводе производителя автомобилей класса люкс в Зиндельфингене, земля Баден-Вюртемберг.

Под лозунгом «Мы держимся вместе – 2 июля и каждый день» еще больше протестующих собралось возле штаб-квартиры Mercedes-Benz Group в Штутгарте, а также в городах Раштатт, Дюссельдорф, Бремен и Берлин.

Все производственные линии Mercedes остановились, многочисленные филиалы также закрыты. На многих предприятиях весной уже состоялись рабочие собрания.

В марте концерн заявил, что намерен продать автосалоны, и что судьбу каждого из них будут рассматривать отдельно. По словам представителя компании, ни один автосалон еще не продали.

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