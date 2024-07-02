В поездах БЖД начали показывать кино

В поездах БЖД начали показывать кино3
- 2.07.2024, 22:12
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К просмотру доступны только ленты отечественного кинематографа.
Пассажиры Белорусской железной дороги могут смотреть отечественные фильмы.
Как сообщает пресс-служба ведомства, к просмотру они доступны в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые связывают Минск с областными городами.
Минкульт сделал подборку из 22 фильмов. Просмотреть в дороге можно как современные ленты, так и классику белорусского кино. К примеру, «Альпийскую балладу», «Белые росы», «В августе 44-го», «Дикую охоту короля Стаха».
Доступ к ресурсу пассажир получает в поезде, подключив гаджет к медиасерверу через Wi-Fi. Если что-то пойдет не так, то законнектиться помогут проводники.
Устанавливать дополнительное ПО на гаджеты не требуется. В перспективе количество фильмов обещают увеличить.