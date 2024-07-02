Сборная Турции забила самый быстрый гол в истории плей-офф Евро 2.07.2024, 22:20

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Защитник Мерих Демирал отличился на 57-й секунде.

Сборная Турции забила самый быстрый гол в истории плей-офф на чемпионатах Европы по футболу.

Защитник Мерих Демирал забил на 57-й секунде матча 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии.

Предыдущий рекорд установил поляк Роберт Левандовски, забив Португалии на второй минуте матча 1/4 финала Евро-2016.

Кроме того, гол Демирала стал вторым самым быстрым в истории Евро. Ранее на нынешнем турнире албанец Недим Байрами забил Италии на 23-й секунде, побив рекорд россиянина Дмитрия Кириченко (1:07, Евро-2004).

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