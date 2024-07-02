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Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму

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  • 2.07.2024, 22:37
  • 1,328
Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму

Крым – это Украина.

США признают допустимым нанесение ударов по Крыму с помощью переданного ВСУ американского оружия, поскольку считают регион территорией Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории», — сказал он. На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму пресс-секретарь ответил, что «Крым является частью Украины».

Райдер добавил, что несколько украинских пилотов завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 и отправились из США в Европу для дальнейшей подготовки.

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