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Турция вышла в 1/4 финала Евро

  • 2.07.2024, 23:59
Турция вышла в 1/4 финала Евро

Турки победили австрийцев.

Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Лейпциге.

Уже на 57-й секунде сборная Турции вышла вперед. После розыгрыша углового отличился Мерих Демирал, забив самый быстрый гол в истории плей-офф Евро.

Во втором тайме команды забили еще два гола после розыгрыша угловых. Отличились Демирал (59-я минута) и австриец Михаэль Грегорич (66).

В 1/4 финала Турция сыграет против Нидерландов, которые разгромили Румынию со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля в Берлине. В других матчах 1/4 финала встретятся Испания — Германия, Португалия — Франция и Англия — Швейцария.

Примечательно, что сборной Турции теперь принадлежат рекорды за самый быстрый гол и в плей-офф Евро, и в плей-офф ЧМ — Хакан Шюкюр забил Южной Корее на ЧМ-2002 (матч за третье место) на 11-й секунде.

Турция третий раз вышла в плей-офф на Евро. В 2000 году команда дошла до 1/4 финала, в 2008-м — до полуфинала.

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