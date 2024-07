США рассекретили данные о своем ядерном арсенале 20.07.2024, 17:25

В последний раз данные публиковались в 2021-ом.

В сентябре 2023 года ядерный арсенал Соединенных Штатов составлял 3748 боеголовок. Такие данные на своем официальном сайте опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) страны в субботу, 20 июля. В последний раз ведомство обнародовало подобную информацию в октябре 2021 года, отмечает «Немецкая волна».

В документе под названием «Прозрачность запасов ядерного оружия США» (Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile) говорится, что Соединенные Штаты продолжают уменьшать количество ядерного оружия. Так, в период с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. Еще около 2000 в настоящее время «сняты с вооружения и ожидают демонтажа».

Всего, утверждает ведомство, американские ядерные запасы уменьшились на 88% с 1967 года. Кроме того, с 30 сентября 1991 более чем на 90% сократилось количество нестратегического ядерного оружия.

