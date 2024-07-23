Глава Секретной службы США ушла в отставку 5 23.07.2024, 19:02

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Кимберли Читл

Секретную службу раскритиковали после покушения на Трампа.

Директор Секретной службы США (USSS) Кимберли Читл подала в отставку после того, как федеральное агентство подверглось тщательной проверке из-за неспособности предотвратить покушение на жизнь экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник Белый дом.

Reuters отмечает, что ведомство, в чьи задачи входит защита действующих и бывших глав государства, не ответило сразу на запрос о комментарии.

Вопросы к Секретной службе возникли после ранения Трампа на предвыборном митинге под открытым небом в Пенсильвании 13 июля. Вооруженный преступник смог выстрелить в политика с крыши, откуда было видно мероприятие и его участники.

Руководство USSS, а конкретно Кимберли Читл, столкнулось с критикой со стороны обеих ведущих политических партий США — Демократической и Республиканской, когда глава агентства в понедельник, 22 июля, предстала перед комитетом по надзору Палаты представителей. Она отказалась отвечать на вопросы законодателей о том, какие меры безопасности принимались на митинге Трампа в Пенсильвании.

Несколько законодателей призвали Читл уйти в отставку. Участники слушаний также пообещали «продолжить надзор за Секретной службой». Кимберли Читл, среди прочего, заявила, что взяла на себя ответственность за стрельбу, назвав произошедшее крупнейшим провалом возглавляемой ею структуры с 1981 года, когда было покушение на тогдашнего президента Рональда Рейгана.

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