В Британии впервые применили мощное лазерное оружие на броневике 2 24.07.2024, 14:23

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Система способна нейтрализовать беспилотники на расстоянии до 1 км.

Ученые и инженеры из Великобритании успешно испытали мощное лазерное энергетическое оружие от компании Raytheon с боевой машины Wolfhound британской армии. Это новаторское событие, проведенное на полигоне Dstl в Портон-Дауне, продемонстрировало способность лазерного вооружения нейтрализовать беспилотники противника на расстоянии более 1 км. Об этом сообщил ресурс Defence Industry Europe.

Специалисты подчеркнули, что лазерная система, установленная на броневике британском Wolfhound, является полностью портативной и простой в эксплуатации. Она способна отслеживать и поражать несколько целей со скоростью света.

Отмечается, что данное решение представляет собой значительный шаг вперед в программе Министерства обороны Великобритании по созданию демонстрационного образца наземного лазерного оружия направленной энергии (LDEW), обеспечивающего оперативное преимущество на поле боя.

Кроме того, интеграция демонстратора расширенных возможностей на Wolfhound позволит Минобороны и британской армии понять, насколько полезны системы LDEW в условиях развивающихся угроз со стороны БПЛА.

Будущие испытания и интеграция

На следующем этапе испытаний, запланированном на конец этого года, будут проведены тесты с участием военнослужащих, что позволит оценить возможности и преимущества системы в реальных условиях.

Что касается технической стороны вопроса, то лазерная система работает с системой управления и контроля и может быть интегрирована с более широкими радиолокационными системами управления боем и системами наблюдения. При этом оружие может быть установлено на различных платформах для удовлетворения разнообразных оперативных потребностей.

«Успешная стрельба из первого лазерного оружия, интегрированного в наземное транспортное средство в Великобритании, доказала, что система лазерного оружия Raytheon может отслеживать, поражать и уничтожать цели. Теперь мы с нетерпением ждем, когда британская армия проведет эксперименты с этим оружием в ближайшие месяцы и докажет, что технология готова к боевым действиям», — заявил по этому случаю генеральный директор и управляющий директор Raytheon Джеймс Грей.

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