Истребители США и Канады перехватили возле Аляски российские и китайские военные самолеты 25.07.2024, 11:03

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Американские и канадские истребляемые перехватили возле побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

Как уточнили сегодня в руководстве аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошел вчера, 24 июля.

Отмечается, что NORAD «обнаружил, отследил и перехватил» 2 российских военных самолета Ту-95, а также 2 китайских бомбардировщика H-6

Данные военные самолеты РФ и КНР «действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)».

«Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады», - говорится в заявлении ведомства.

В NORAD добавили, что действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

«Перехват совершали истребители NORAD из Соединенных Штатов и Канады», - рассказали в североамериканской аэрокосмической обороне.

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