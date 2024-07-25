закрыть
25 июля 2024, четверг, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГУР вычислили российских военных преступников с «Искандерами»

2
  • 25.07.2024, 13:05
  • 4,000
В ГУР вычислили российских военных преступников с «Искандерами»

Опубликованы фамилии и фото.

Оперативники и аналитики ГУР Минобороны идентифицировали 30 военных вооруженных сил РФ, которые причастны к обстрелу ракетами «Искандер» территории Сумской и Харьковской областей.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведка отмечает, что военные входили в командный состав 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии Московского военного округа ВС РФ.

В ГУР сообщили, что ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые имеют дальность более 500 км, россияне атакуют Сумскую и Харьковскую области. В частности, 24 июля ракета Искандер-М попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове.

«Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ находится в г. Шуя Ивановской области. В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса Искандер», — говорится в сообщении Главного управления разведки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников