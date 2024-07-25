В ГУР вычислили российских военных преступников с «Искандерами» 2 25.07.2024, 13:05

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Оперативники и аналитики ГУР Минобороны идентифицировали 30 военных вооруженных сил РФ, которые причастны к обстрелу ракетами «Искандер» территории Сумской и Харьковской областей.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведка отмечает, что военные входили в командный состав 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии Московского военного округа ВС РФ.

В ГУР сообщили, что ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», которые имеют дальность более 500 км, россияне атакуют Сумскую и Харьковскую области. В частности, 24 июля ракета Искандер-М попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове.

«Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады ВС РФ находится в г. Шуя Ивановской области. В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитывается 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса Искандер», — говорится в сообщении Главного управления разведки.

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