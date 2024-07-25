Клад с сотней бутылок шампанского нашли на дне Балтийского моря
- 25.07.2024, 23:34
Дайверы обнаружили их на затонувшем в ХIХ веке парусном судне.
Старинный корабль с сотней бутылок шампанского на борту отыскали польские дайверы в Балтийском море, написал глава экспедиции Томаш Стахура в своем Facebook.
Судно сохранилось в очень хорошем состоянии, хотя его изготовили в ХІХ веке. Как было установлено, его построили между 1850 и 1867 годами.
На корабле с кладом везли груз – шампанское и минеральную воду. Судно нашли в нескольких десятках километров южнее Швеции, за пределами территориальных вод Польши.
Точное количество груза на месте оценить было сложно. Но, по словам Томаша Стахуры, дайверы видели более 100 бутылок с шампанским и около 100 бутылок минеральной воды марки Selters, которая очень ценилась в те времена.
Далее обследованием судна будут заниматься при содействии шведской стороны.