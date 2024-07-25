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Клад с сотней бутылок шампанского нашли на дне Балтийского моря

  • 25.07.2024, 23:34
Клад с сотней бутылок шампанского нашли на дне Балтийского моря

Дайверы обнаружили их на затонувшем в ХIХ веке парусном судне.

Старинный корабль с сотней бутылок шампанского на борту отыскали польские дайверы в Балтийском море, написал глава экспедиции Томаш Стахура в своем Facebook.

Судно сохранилось в очень хорошем состоянии, хотя его изготовили в ХІХ веке. Как было установлено, его построили между 1850 и 1867 годами.

На корабле с кладом везли груз – шампанское и минеральную воду. Судно нашли в нескольких десятках километров южнее Швеции, за пределами территориальных вод Польши.

Точное количество груза на месте оценить было сложно. Но, по словам Томаша Стахуры, дайверы видели более 100 бутылок с шампанским и около 100 бутылок минеральной воды марки Selters, которая очень ценилась в те времена.

Далее обследованием судна будут заниматься при содействии шведской стороны.

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