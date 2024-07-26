Подозреваемый в убийстве Фарион отреагировал на вопросы суда о мотивах 4 26.07.2024, 15:15

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Ему избирают меру пресечения.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко с усмешкой отреагировал на вопрос о мотивах убийства. В пятницу, 26 июля, ему должны избрать меру пресечения.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Так, на вопрос, совершил ли он преступление и признает ли свою вину, подозреваемый ответил: «Будет видно, посмотрим».

Кроме того, когда его попросили объяснить свои действия, парень улыбнулся и ответил: «Следующий вопрос».

Следует отметить, что сегодня ему объявили подозрение. Прокурорами уже подан в суд запрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Именно на такой мере пресечения прокуроры будут настаивать в суде.

Благодаря видео с камер удалось установить перемещение подозреваемого. Во Львове подозреваемый перед убийством сменил три места помещения. Все дома он выбирал с балконами. Мужчина приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля за день до убийства – на третью.

В вечер убийства Фарион ждала с чемоданом такси. Убийца подошел к ней вплотную. «Не более 2 м, 1,5 метра или следствие покажет», – констатировали правоохранители.

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

По данным МВД, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион избрал именно ее своей первой жертвой, поскольку она была наиболее беззащитной. Следующей целью для убийства должен быть нардеп Максим Бужанский.

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