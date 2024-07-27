Ученые назвали «правильную» дозу алкоголя 1 27.07.2024, 14:07

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Развеян популярный миф.

Ученые годами стремятся обнаружить то, что позволит людям увеличить продолжительность жизни и улучшит здоровье в более зрелом возрасте. Исследователи активно изучают наш рацион, напитки и привычки, чтобы обнаружить какие-либо полезные методы и теперь, похоже, им удалось опровергнуть распространенную теорию, пишет Science Alert.

Ранее ученые предполагали, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным для человека, а некоторые результаты исследований и вовсе полагали, что некоторые дозы алкоголя могут увеличить продолжительность жизни человека. Однако теперь ученые считают, что предыдущие выводы могут быть основаны на некорректных методах исследования.

В своей новой работе команда из Университета Виктории и Международного научного форума по исследованию алкоголя (ISFAR) стремиться опровергнуть распространенный миф. В своем исследовании психолог Тим Стоквелл и эпидемиолог Цзиньхуэй Чжао стремились проверить, может ли это утверждение выдержать проверку.

Их метаанализ охватил 107 научных исследований, в которых изучалась связь между потреблением алкоголя и риском смерти по любой причине. В общей сложности был рассмотрен массив данных о почти 5 миллионах участников и почти 500 000 зарегистрированных случаях смерти.

Авторы новой работы разделили исследования по качеству для сравнения, чтобы показать, где предвзятость могла сбить с толку интерпретацию данных. В группу исследований «высокого качества» были определены те работы, в которых средний возраст когорты составил 55 лет или моложе, а последующее наблюдение продолжалось и после 55 лет. В то же время те, кто раньше употреблял алкоголь или периодически продолжал делать то, был исключен из контрольной группы.

В результате ученые смогли отсеять работы, затронутые «предвзятостью трезвенника», когда включение человека в контрольную группу из-за того, что он воздерживается от употребления алкоголя, не учитывает его привычки употребления алкоголя в течение жизни. Авторы исследования отмечают, что люди злоупотребляющие алкоголем и бросившие выпивать по состоянию здоровья, все еще могут быть включены в контрольную группу, но их здоровье, по сути, может исказить результаты.

Таким образом, ученые настаивают на том, что сравнивать необходимо людей, которые употребляют сегодня, с теми, кто употреблял ранее и теми, кто не употреблял никогда. Авторы исследования утверждают, что эта проблема встречается в исследованиях с участниками старшего возраста — в этом случае шансы, что они употребляли алкоголь ранее, а сейчас перестали — значительно выше.

Метаанализ подтвердил, что средний относительный риск смерти от любой причины был намного выше среди пьющих в малых количествах, в исследованиях, которые команда считает «высококачественными» по нескольким критериям. Таким образом ученые пришли к выводу, что для человека попросту не существует «безопасного уровня потребления алкоголя».

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