«Его нет! Это поражение!»: в Госдуме взвыли из-за уничтожения Черноморского флота 2 27.07.2024, 20:35

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И такую ситуацию россиянам придется «просто принять», как они приняли поражение в Херсоне.

Российская армия потеряла Черноморский флот во время российско-украинской войны. Первые угрозы появились тогда, когда Силы обороны Украины отбили у россиян остров Змеиный. Через год — потеря контроля над северо-западной акваторией и отход кораблей в Новороссийск.

На ситуацию с ЧФ РФ пожаловался депутат Госдумы и «единоросс» Евгений Федоров, говорится в заметке в Telegram-канале «Крымский ветер».

В заметке размещен фрагмент выступления Федорова в неуказанном росСМИ. Россиянин описал, как РФ постепенно теряла флот в Черном море, начиная с боев на Змеином. По состоянию на сейчас корабли еще будто бы проявляют себя, например, применяют средства противовоздушной обороны, иногда пускают ракеты. В то же время никакой роли в море они сыграть уже не могут, признал российский политик. И такую ситуацию россиянам нужно «просто принять», как они «приняли поражение в Херсоне», сказал он.

‘ я думаю, это факт ‘ 😂он ДУМАЕТ



Господи, какие патологические трУсы!



"Где Черноморский флот РФ? Его нет! Это факт победы врага. Это факт поражения, как с Херсоном! Потому что враг сильнее нас!"



Отличное заявление депутата Госдуры от ЕР Евгения Федорова. pic.twitter.com/nz8XoGLXeu — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) July 27, 2024

«То, что российского флота, как оперативного механизма, на Черном море нет. Не физически нет, а нет с точки зрения реального боевого присутствия. Я думаю, это факт», — слышно на видео.

Депутат Госдумы вспомнил, как флот сначала был «победным» и готовился к десантированию. Однако уже через год после вторжения россияне потеряли возможность не то что

десантироваться, а даже контролировать зерновой коридор. При этом он объяснил, как ВС РФ планирует вернуть преимущество. По его мнению, Путин построит много подводных лодок.

«То, что корабли остались где-то в Севастополе, или стоят в Новороссийске — ну, наверное, стоят. Но их нет с точки зрения стратегической боевой единицы, то есть они не контролируют Черное море. Понимаете, это факт поражения», — посетовал Федоров.

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