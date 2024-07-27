Мать подозреваемого в убийстве Фарион раскрыла, как он оказался во Львове 6 27.07.2024, 21:21

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По словам женщины, он хорошо знал город.

Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хорошо знал Львов и ориентировался, сколько камер видеонаблюдения расположено на его улицах.

Об этом рассказала мать подозреваемого Елена Зинченко в интервью «Слідство.Інфо». По ее словам, прошлой весной парень учился в академии «Dronarium» во Львове на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын «хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения».

«В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях», - сказала мать.

Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.

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