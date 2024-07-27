закрыть
27 июля 2024, суббота, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мать подозреваемого в убийстве Фарион раскрыла, как он оказался во Львове

6
  • 27.07.2024, 21:21
  • 4,646
Мать подозреваемого в убийстве Фарион раскрыла, как он оказался во Львове

По словам женщины, он хорошо знал город.

Подозреваемый в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион Вячеслав Зинченко хорошо знал Львов и ориентировался, сколько камер видеонаблюдения расположено на его улицах.

Об этом рассказала мать подозреваемого Елена Зинченко в интервью «Слідство.Інфо». По ее словам, прошлой весной парень учился в академии «Dronarium» во Львове на оператора БПЛА. Елена говорит, что поэтому сын «хорошо знает город и то, как много там камер наблюдения».

«В прошлом году, у него там появилось немало новых друзей, приехал веселый и вдохновленный. И когда он вот это снова ездил во Львов, хотя говорил сначала, что будет в Тернополе, понимала, что едет к друзьям. Я не владею информацией об этих людях», - сказала мать.

Елена добавляет, что сын хотел идти на войну, чтобы защищать страну вместе с отцом. Планировал после возвращения из Львова пойти на курсы водителей.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин