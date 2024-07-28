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ВСУ поразили нефтебазу «Полевая» в Курской области РФ

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  • 28.07.2024, 13:09
  • 1,422
ВСУ поразили нефтебазу «Полевая» в Курской области РФ

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области (Россия). Удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе «Полевая» в Курской области», - говорится в сообщении.

Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны противника. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами.

Кроме этого, есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.

«Детальная информация о последствиях поражения двух объектов пока уточняется», - добавили в Генштабе.

Что известно о нефтебазе

Нефтебаза «Полевая» состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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