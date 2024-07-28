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Последствия удара БПЛА по нефтебазе «Полевая» под Курском показали на видео

  • 28.07.2024, 14:15
Последствия удара БПЛА по нефтебазе «Полевая» под Курском показали на видео

Резервуар горит с особенной мощностью.

28 июля БПЛА Вооруженных сил Украины ударили по цели в Курской области – нефтебазе «Полевая».

В результате попадания загорелся резервуар, что четко заметно на видео. Власти в то же время сообщили только о пожаре жилого дома в Медвенском районе.

Неизвестно, сколько беспилотников были запущены украинскими операторами, но в Минобороны РФ сообщали об уничтожении 2 единиц.

На видео, опубликованном в Телеграмм-канале «Украина 365», хорошо заметно, как горит резервуар нефтебазы, с характерной мощностью для топлива или нефти.

Прошлая атака по нефтебазе «Полевая» была нанесена 15 февраля, тогда были уничтожены два резервуара: один на 1000, другой на 400 куб. метров.

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