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Мадуро сфальсифицировал выборы в Венесуэле

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  • 29.07.2024, 8:00
  • 8,586
Мадуро сфальсифицировал выборы в Венесуэле
Николас Мадуро

Оппозиция призывает народ отстаивать свой выбор.

Николас Мадуро сфальсифицировал выборы в Венесуэле. Председатель Национального избирательного совета Элвис Аморосо назвал его «победителем» после обработки 80% голосов.

Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, его основной соперник от оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44,02%, остальные кандидаты — 4,06%.

Предварительные опросы показывали лидерство Гонсалеса. Например, последний ORC Consultores показывал, что оппозиционный кандидат может набрать почти 60% голосов.

«Результаты невозможно скрыть. Страна мирно выбрала перемены», — написал Гонсалес в посте на X еще до объявления результатов.

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