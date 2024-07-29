Президент Аргентины призвал армию Венесуэлы «защитить волю народа» 29.07.2024, 9:39

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Хавьер Милей

Буэнос-Айрес не признает Мадуро президентом.

Аргентина не признает выборы в Венесуэле, украденные диктатором Николасом Мадурой, заявил лидер страны Хавьер Милей.

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, пока он признает поражение после многих лет социализма, страданий, упадка и смерти. Аргентина не собирается признавать очередное мошенничество и надеется, что вооруженные силы на этот раз будут защищать демократию и волю народа», — написал он в X.

Напомним, Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, его основной соперник от оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44,02%, остальные кандидаты — 4,06%.

Предварительные опросы показывали лидерство Гонсалеса. Например, последний ORC Consultores показывал, что оппозиционный кандидат может набрать почти 60% голосов.

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