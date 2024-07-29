В Могилеве 18-летнего белоруса судят за «госизмену»3
- 29.07.2024, 12:27
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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Могилевском областном суде начался закрытый процесс над 18-летним Станиславом Шапелем из Быхова. Как сообщает «Вясна», его обвиняют в «государственной измене» якобы за связи с Службой безопасности Украины.
Пропаганда сообщает, что подросток согласился быть курьером для «организации, курируемой СБУ». Станиславу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Дело в закрытом режиме рассматривает «судья» Павел Климов.