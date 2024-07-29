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В Могилеве 18-летнего белоруса судят за «госизмену»

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  • 29.07.2024, 12:27
  • 4,774
В Могилеве 18-летнего белоруса судят за «госизмену»

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Могилевском областном суде начался закрытый процесс над 18-летним Станиславом Шапелем из Быхова. Как сообщает «Вясна», его обвиняют в «государственной измене» якобы за связи с Службой безопасности Украины.

Пропаганда сообщает, что подросток согласился быть курьером для «организации, курируемой СБУ». Станиславу грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Дело в закрытом режиме рассматривает «судья» Павел Климов.

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