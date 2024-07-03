В Хельсинки хотят проложить велодорожку над поверхностью моря
- 3.07.2024, 4:34
Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде.
В Хельсинки планируют построить 200-метровую велосипедную дорожку, которая будет проходить над поверхностью моря.
Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.
Уникальная конструкция станет частью новой велосипедной дорожки Мунккиниеми и позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.
Инженер и руководитель проекта велодорожки Мунккиниеми Теппо Пасанен, который специализируется на транспорте, рассказал, что поездки по холмам уменьшают желание использовать велосипеды.
«Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде», – отметил Пасанен.
Строительство нового участка велодорожки начнется только в 2026 году.
«Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде», – отметил инженер.
Велодорожка Мунккиниеми будет проходить от центра Хельсинки через район Мунккиниеми до моста Тарвонсалми в Эспоо.