В Хельсинки хотят проложить велодорожку над поверхностью моря 3.07.2024, 4:34

Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде.

В Хельсинки планируют построить 200-метровую велосипедную дорожку, которая будет проходить над поверхностью моря.

Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Уникальная конструкция станет частью новой велосипедной дорожки Мунккиниеми и позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.

Инженер и руководитель проекта велодорожки Мунккиниеми Теппо Пасанен, который специализируется на транспорте, рассказал, что поездки по холмам уменьшают желание использовать велосипеды.

«Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде», – отметил Пасанен.

Строительство нового участка велодорожки начнется только в 2026 году.

«Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде», – отметил инженер.

Велодорожка Мунккиниеми будет проходить от центра Хельсинки через район Мунккиниеми до моста Тарвонсалми в Эспоо.

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