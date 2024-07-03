Зеленский на встречу с Орбаном позвал главного тренера сборной Украины по футболу
- 3.07.2024, 2:30
Ребров трижды становился чемпионом Венгрии, тренируя «Ференцварош».
Президент Украины Владимир Зеленский на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 2 июля в Киеве позвал главного тренера украинской сборной по футболу Сергея Реброва. Совместное фото Зеленского, Орбана и Реброва опубликовано на сайте президента Украины.
Как указало агентство УНИАН в Telegram, у Реброва дружественные отношения с Орбаном.
Ребров с 2018-го по 2021 год тренировал футбольный клуб «Ференцварош», с которым трижды становился чемпионом Венгрии.
Журналисты спросили тренера, легко ли с Орбаном общаться.
«Про футбол – да. Я же общался только о футболе», – ответил Ребров.