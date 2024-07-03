Солнечные панели занимают поля, которые могли бы кормить 4,3 млн человек 3.07.2024, 1:19

Исследование.

В 2018 году более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру было покрыто солнечными батареями. Эта площадь могла бы ежегодно обеспечивать выращивание продуктов, содержащих четыре триллиона килокалорий. Об этом говорится в исследовании журнала Research Square.

Группа ученых под руководством Сяо Ву из Чжэцзянского университета (Китай) исследовала связь между солнечными батареями и глобальным продовольствием. Используя спутниковые снимки, они установили, что на землях, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур, установлено 27% всех солнечных панелей.

Продукты, которые могли бы выращиваться на этой площади, способны обеспечить питанием 4,3 миллиона человек в течение года. Исследователи подсчитали, что если тенденция установки солнечных батарей на пахотных землях сохранится, к 2050 году потери в производстве продовольствия могут возрасти почти в 16 раз.

Однако Сяо Ву и его коллеги предполагают, что угроза продовольствия может быть преувеличена. К примеру, они не учитывали, что часть панелей расположена на землях с травой. Выпас овец рядом с солнечными батареями оказался эффективным методом разведения скота – источника калорий. Также исследователи не учли повышение продуктивности сельскохозяйственных земель и возможное создание панелей меньшей площади, чем сегодня.

Фермеры тоже не видят угрозы от солнечных панелей. По словам Мартина Фрайли из британской организации Nature Friendly Farming Network, 62% зерна, произведенного в Великобритании, идет на корм скоту.

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