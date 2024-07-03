Лукашисты приехали задерживать футбольного фаната на машине с российскими номерами
- 3.07.2024, 3:59
Фотофакт.
ГУБОПиК выставил очередное видео, на котором он хвастается брутальным задержанием, как утверждается, футбольного фаната за «неправильную» татуировку. Сама по себе ситуация для современной Беларуси, к сожалению, достаточно уже привычная, но в этой есть необычный нюанс.
На выставленном губопиковцами видео хорошо видно, что на синем бусике с силовиками, который подъезжает к дому мужчины, номера не белорусские, а российские. Серия номера 197, которую можно заметить на номере машины — московская, пишет «Наша Нiва» .
Именно из этого автомобиля вылетают силовики с надписями «ОМОН» на спине, которые бросаются на парня.