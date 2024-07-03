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Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам

  • 3.07.2024, 5:46
Оглашение наказания Трампу перенесли ближе к президентским выборам

На сентябрь.

Оглашение обвинительного приговора бывшему президенту США Дональду Трампу перенесли на 18 сентября, передают Bloomberg и CNBC, такое решение принял судья Хуан Мерчан по уголовному делу о выплатах порноактрисе.

Перенести оглашение просили адвокаты политика, чтобы получить больше времени на изучение того, как на процесс может повлиять постановление Верховного суда США об иммунитете.

Накануне, 1 июля, Верховный суд постановил, что Трамп имеет иммунитет от судебного преследования по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Главный судья Джон Робертс, выступая от имени большинства, отклонил просьбу Трампу признать за ним всеобъемлющий иммунитет и уточнил, что речь идет об иммунитете только за его «официальные» действия в качестве президента. Однако Верховный суд не определил, что считать официальным действием в этом случае, оставив это на усмотрение суда низшей инстанции.

Выборы президента США пройдут в начале ноября.

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