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Русское гостеприимство: на Канье Уэста написали донос после его визита

  • 3.07.2024, 7:39
  • 4,328
Русское гостеприимство: на Канье Уэста написали донос после его визита

Артиста обвинили в «унижение чести и достоинства русской женщины».

В конце июня американский репер Канье Уэст прилетел в Москву, в связи с чем стали появляться слухи о том, что артист якобы готовится провести там концерт. На деле же Уэст прибыл лишь на два дня чтобы поздравить с юбилеем своего друга Гошу Рубчинского - дизайнера и «любителя русского мира».

Едва Канье Уэст покинул РФ, на него написали донос в Следственный комитет.

Организация под названием «Сорок сороков» проанализировала творчество репера, и разглядела в нем унижение чести и достоинства русской женщины.

В частности в песне «Vultures», по мнению организации, «содержатся слова о насилии в отношении русской женщины в отместку «за Украину».

«Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями. ... В совокупности публичные действия указанного иностранного гражданина по распространению указанного творчества, в том числе на концертных площадках, считаем, создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают право и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних граждан», - говорится в доносе.

В связи с вышеперечисленным организация требует запретить Канье Уэсту въезд в РФ и концертную деятельность на ее территории.

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