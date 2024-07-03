Русское гостеприимство: на Канье Уэста написали донос после его визита
- 3.07.2024, 7:39
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Артиста обвинили в «унижение чести и достоинства русской женщины».
В конце июня американский репер Канье Уэст прилетел в Москву, в связи с чем стали появляться слухи о том, что артист якобы готовится провести там концерт. На деле же Уэст прибыл лишь на два дня чтобы поздравить с юбилеем своего друга Гошу Рубчинского - дизайнера и «любителя русского мира».
Едва Канье Уэст покинул РФ, на него написали донос в Следственный комитет.
Организация под названием «Сорок сороков» проанализировала творчество репера, и разглядела в нем унижение чести и достоинства русской женщины.
В частности в песне «Vultures», по мнению организации, «содержатся слова о насилии в отношении русской женщины в отместку «за Украину».
«Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями. ... В совокупности публичные действия указанного иностранного гражданина по распространению указанного творчества, в том числе на концертных площадках, считаем, создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают право и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних граждан», - говорится в доносе.
В связи с вышеперечисленным организация требует запретить Канье Уэсту въезд в РФ и концертную деятельность на ее территории.