Русское гостеприимство: на Канье Уэста написали донос после его визита 3.07.2024, 7:39

4,328

Артиста обвинили в «унижение чести и достоинства русской женщины».

В конце июня американский репер Канье Уэст прилетел в Москву, в связи с чем стали появляться слухи о том, что артист якобы готовится провести там концерт. На деле же Уэст прибыл лишь на два дня чтобы поздравить с юбилеем своего друга Гошу Рубчинского - дизайнера и «любителя русского мира».

Едва Канье Уэст покинул РФ, на него написали донос в Следственный комитет.

Организация под названием «Сорок сороков» проанализировала творчество репера, и разглядела в нем унижение чести и достоинства русской женщины.

В частности в песне «Vultures», по мнению организации, «содержатся слова о насилии в отношении русской женщины в отместку «за Украину».

«Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями. ... В совокупности публичные действия указанного иностранного гражданина по распространению указанного творчества, в том числе на концертных площадках, считаем, создают реальную угрозу общественному порядку, нарушают право и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних граждан», - говорится в доносе.

В связи с вышеперечисленным организация требует запретить Канье Уэсту въезд в РФ и концертную деятельность на ее территории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com