ISW: Войска РФ вошли в Черниговскую область 3.07.2024, 7:48

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Опубликована карта боевых действий на севере Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации проводят диверсионно-разведывательную работу в районе границы с Сумской и Черниговской областями. Подробнее об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 2 июля.

2 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что враг проводит диверсионно-разведывательную работу в районе границы по Сумской и Черниговской областям, тогда как геолокационные кадры от 30 июня, на которых Силы обороны обстреливают ограниченные позиции противника в домах и лесной зоне к северу от Журавки могли быть частью ограниченного российского трансграничного рейда и не отражать длительного присутствия врага в этом районе.

«Российские военные все еще сохраняют резервы и гибкость для того, чтобы начать наступательные операции в Сумской области, если они все-таки решат это сделать», — говорится в сообщении.

На Харьковщине противник продвинулся в пределах Волчанска. По сообщению российского военкора, оккупанты якобы пересекли реку Северский Донец на востоке от Бугруватки, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этого.

В течение 2 июля бои продолжались возле Глубокого, Липцев и в пределах Волчанска. По словам представителя отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Виталия Саранцева от 2 июля, на север Харьковщины враг перебрасывает подкрепление из других неустановленных участков на фронте для пополнения потерь. Так, оккупантами были переброшены три штурмовые группы.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Харьковщине оккупанты шесть раз при поддержке авиации штурмовали позиции ВСУ в районах Волчанска и Глубокого, однако ситуация контролируемая.

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