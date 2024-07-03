Politico: Трамп начал переговоры с Путиным 3.07.2024, 7:56

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Обсуждается возможность отдать РФ часть территории Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, сколько украинской земли может оставить себе Кремль, чтобы быстро завершить войну.

Об этом со ссылкой на двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с Трампом, пишет издание Politico.

Как говорится в статье, Трамп думает над соглашением, согласно которому НАТО обязуется не расширяться в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, «сколько украинской территории может оставить за собой Москва».

Также Трамп ожидает, что когда станет президентом европейские члены резко увеличат расходы на НАТО. Кроме того, как указали эксперты, политик планирует «радикальную переориентацию» НАТО.

«Трамп вряд ли покинет НАТО сразу, но даже если он официально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа без изменений», - констатировал источник.

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