Полковник ВСУ: У Лукашенко появились серьезные проблемы 3.07.2024, 8:02

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Военный эксперт объяснил, что напугало диктатора.

В Беларусь прибыл министр обороны России, а также руководители Минобороны Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. В то же время Александр Лукашенко жалуется на «сложную ситуацию» на границе с Украиной.

В ответ Беларусь развернула со своей стороны границы батальон РСЗО «Полонез». Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал «24 Каналу» о том, что такая ситуация сложилась в частности из-за плохой работы белорусской разведки и аналитиков.

«Лукашенко очень серьезно отнесся к усилению со стороны Украины силам Нацгвардии и Национальной полиции границы с Беларусью. В Минске это рассматривают как эскалацию и подготовку к определенным боевым действиям.

Однако Украине сейчас нападать на Беларусь вообще не нужно», – пояснил военный эксперт.

Однако в ответ Минск пытается противодействовать. В частности, Лукашенко приглашает в Беларусь своих пока что «друзей» по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). В Минске 4 июля состоится очередное заседание Совета министров обороны государств – членов СНГ.

«Однако все это закончится 3 – 4 июля, когда в Астане (Казахстан) пройдет конференция ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), новым участником которой должна стать Беларусь. Именно поэтому представители стран-участников ОДКБ и ШОС приехали в Беларусь, чтобы усилить ее», – сказал Роман Свитан.

В ближайшие недели ситуация должна успокоиться. Она возникла, по его мнению, потому что у Лукашенко серьезные проблемы с восприятием и построением причинно-следственных связей.

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