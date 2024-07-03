Погибла четырехлетняя девочка, которую искали больше суток в Каменецком районе
- 3.07.2024, 8:19
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В поисках принимали участие сотни человек, в том числе из Бреста и Минска.
Четырехлетняя Майя Любимцева, которую искали больше суток в Каменецком районе, погибла.
Об этом сообщил сегодня утром в своих соцсетях поисковый отряд «Ангел». Подробности не сообщаются.
«4-летняя Мая из агрогородка Пелище Каменецкого района найдена. Поисковая операция завершена. К сожалению, девочка найдена погибшей. Мы благодарим всех, кто вместе с поисковиками оказывал помощь. Пока что мы не можем комментировать произошедшее. Надеемся на ваше понимание.», — пишет «Ангел».
Девочка пропала в понедельник в 16.30. Она ушла со двора собственного дома, и больше ее никто не видел. Сложностей в поиске добавляла то, что она не разговаривала.
В поисках принимали участие сотни человек, в том числе из Бреста и Минска.