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Погибла четырехлетняя девочка, которую искали больше суток в Каменецком районе

  • 3.07.2024, 8:19
  • 1,744
Погибла четырехлетняя девочка, которую искали больше суток в Каменецком районе

В поисках принимали участие сотни человек, в том числе из Бреста и Минска.

Четырехлетняя Майя Любимцева, которую искали больше суток в Каменецком районе, погибла.

Об этом сообщил сегодня утром в своих соцсетях поисковый отряд «Ангел». Подробности не сообщаются.

«4-летняя Мая из агрогородка Пелище Каменецкого района найдена. Поисковая операция завершена. К сожалению, девочка найдена погибшей. Мы благодарим всех, кто вместе с поисковиками оказывал помощь. Пока что мы не можем комментировать произошедшее. Надеемся на ваше понимание.», — пишет «Ангел».

Девочка пропала в понедельник в 16.30. Она ушла со двора собственного дома, и больше ее никто не видел. Сложностей в поиске добавляла то, что она не разговаривала.

В поисках принимали участие сотни человек, в том числе из Бреста и Минска.

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