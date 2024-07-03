Космические лузеры Телеграм-канал «СерпомПо»

3.07.2024, 8:27

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Россия разгромлена США и Китаем.

Пост главы «Роскосмоса» это какое-то заколдованное, проклятое место. Кто на него попадет, начинает обещать, устремляясь в дальние годы. Был «лунный гонщик» с батутом Дмитрий Рогозин, желавший построить офис «Роскосмоса» в виде ракеты, теперь – Юрий Борисов. Так и не научились отчитываться по результату, только павлиний хвост обещаний распускать.

Сегодня достоянием гласности с помощью «контролируемой утечки» через пропагандистов из ТАСС и «Интерфакс» стал документ, в котором сказано, что пилотируемый транспортный корабль «нового поколения» впервые доставит экипаж на Российскую орбитальную станцию во второй половине 2028 года.

Отлично. Куда доставит?! «Российской орбитальной станции» не существует. Да. Но ведь планируется, что первый модуль запустят в декабре 2027 года. Под Новый, 2028 год. Поэтому, отстаньте от нас. Какие могут быть претензии? Что не так?

В общем, пока ничего нет – ни «корабля нового поколения», ни станции. Но зато есть информационный шум о грандиозном успехе в отдаленном будущем – составлен план, о котором все забудут завтра же. Но сегодня можно дать живительный эликсир оптимизма. Пусть на один день. Так и работает путинская пропаганда все двадцать пять провального правления этого случайного персонажа.

А в космосе, между тем, Россия разгромлена США и Китаем. Посмотрите статистику космических пусков по государствам в 2024 году: США – 71, Китай – 29, Россия – 8, Новая Зеландия - 7. Интересно, путинцы, в тяжелейшей борьбе с великой космической державой Новой Зеландией за 3-е место удастся победить стране Юрия Гагарина? Или к финишу года придете 4-ми, космические лузеры?

То есть из-за путинцев Россию в космосе обогнал и «Запад», с которого они отвернулись, и «Восток», на который повернули. Восточно-западные тиски раздавили засунутое в них болтливое яйцо с раскрашенной по-рогозински под хохлому скорлупой.

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