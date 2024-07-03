Украине разрешат бить ATACMS на большее расстояние 3.07.2024, 8:55

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Госдеп США назвал условие.

В Конгрессе США во время заседания в Комитете Палаты представителей по международным отношениям законодатели призвали снять все ограничения на использование дальнобойных американских ракет ATACMS по российским военным объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Голос Америки».

Заседание было посвящено анализу бюджетного запроса администрации Байдена на 2025-й финансовый год для операций в Европе. Перед законодателями Конгресса докладывали представители Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон во время слушаний подчеркнул, что россияне рассчитали точную дистанцию для ударов, чтобы Украина не могла отвечать.

«Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже были сняты, этого явно недостаточно», — заявил он, добавив, что победа Украины возможна, только если США позволят наносить ответные удары.

Конгрессмен-республиканец Томас Кин заявил, что изменение политики правительства США произошло только после того, как российские войска открыли новый фронт вблизи Харькова. И даже тогда, по словам республиканца, «администрация прибегла к полумерам».

В общем Конгресс до сих пор не понимает, какова именно политика, ведь последние отчеты указывают, что администрация Байдена ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 километров от границы Украины. Но это значительно меньше полного радиуса действия ракет, который составляет более 300-та километров.

«Сколько российских авиабаз находятся в зоне действия ATACMS, которые администрация не дает поразить Украине?» — спросил республиканец Томас Кин.

Помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О’Брайен ответил на это, что когда Россия попытается расширить фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние. Но сейчас, по его словам, российская армия теряет способность наступать из-за уничтожения мощностей вблизи границ.

«Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь», — ответил О'Брайен во время слушаний.

Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его «в областях острой необходимости».

«Сначала, это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом», — ответил О'Брайен, добавив, что в случае, если Москва попытается расширить фронт, Украине позволят достигать целей на большем расстоянии.

Представители администрации Байдена заявили, что основная стратегия помощи Киеву на 2025-й год заключается в том, чтобы Украина победила в этой войне и для достижения этой цели нужно сконцентрироваться на поставках оружия и восстановлении экономики, которая не должна зависеть от стран-партнеров.

Главным же источником финансирования для Киева в следующем году должны стать $50 миллиардов долларов, которые страны Группы семи (G7) согласились дать взаймы, с условием погашения процентами от арестованных активов РФ.

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