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Оккупанты после разгрома под Волчанском умоляют Путина о спасении

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  • 3.07.2024, 9:02
  • 5,986
Оккупанты после разгрома под Волчанском умоляют Путина о спасении

Российские военные записали видео.

Российские военные из 1009-го полка, которые выжили после очередного провального штурма Волчанска в Харьковской области, умоляют Владимира Путина о помощи. Они возмущены тем, что их раненых заставляют дальше штурмовать украинские объекты, сообщает «24 канал».

Как заявили российские военные, командование оккупационной армии гонит их в так называемые «мясные штурмы», игнорируя физическое и моральное состояние солдат и совершенно не учитывая потери среди личного состава своих же бойцов.

«Я Валетов Евгений. Это мой брат, Валетов Игорь. Вчера выходили на штурм Волчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Все получили ранения. Кто-то сбежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю. Возможно ранены, возможно убиты»,

– рассказали оккупанты.

Как рассказал один из них, они с братом также получили ранения, оказали себе первую медицинскую помощь и выбрались в лес. Однако командир явно отреагировал на это не так, как они ожидали.

Он заявил им, что уже завтра они должны снова «идти штурмовать это здание». Оккупантам такой приказ не понравился, ведь им «все болит и они ранены, без сил».

«Я обращаюсь в военную прокуратуру, президента России, вмешайтесь, пожалуйста. Решите этот вопрос. Зачем отправлять вот таких вот людей, всех раненых, обессиленных в бой? Это просто – отправить на смерть», – завил захватчик.

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