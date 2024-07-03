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США призвали безоговорочно освободить всех белорусских политзаключенных

  • 3.07.2024, 9:10
  • 2,572
США призвали безоговорочно освободить всех белорусских политзаключенных

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул мужество узников режима Лукашенко.

Госсекретарь Энтони Блинкен от имени Соединенных Штатов Америки поздравил народ Беларуси «по случаю официального Дня независимости».

В поздравлении отмечается, что и живущие в Беларуси, и те, кто вынужденно находится в изгнании, заслуживают «возможности выбирать свое собственное будущее». Блинкен подчеркнул, что деятельность белорусов, которые добиваются построения общества, свободного от насилия и репрессий, их преданность обеспечению лучшей жизни для народа, являются вдохновляющим примером для всего мира.

«Мы чтим мужество белорусских политических заключенных, содержащихся в плену просто за попытку реализовать свободы, которые, как предполагается, несет независимость. Мы призываем к их безоговорочному освобождению, и наши мысли с их близкими в этот день», — говорится в поздравлении.

«Мы поддерживаем тех, кто освещает путь к независимой, демократической и суверенной Беларуси, и мы продолжим возвышать их голоса, пока они мужественно переживают эти трудные времена», — добавил Блинкен.

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