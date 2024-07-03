США призвали безоговорочно освободить всех белорусских политзаключенных
- 3.07.2024, 9:10
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Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул мужество узников режима Лукашенко.
Госсекретарь Энтони Блинкен от имени Соединенных Штатов Америки поздравил народ Беларуси «по случаю официального Дня независимости».
В поздравлении отмечается, что и живущие в Беларуси, и те, кто вынужденно находится в изгнании, заслуживают «возможности выбирать свое собственное будущее». Блинкен подчеркнул, что деятельность белорусов, которые добиваются построения общества, свободного от насилия и репрессий, их преданность обеспечению лучшей жизни для народа, являются вдохновляющим примером для всего мира.
«Мы чтим мужество белорусских политических заключенных, содержащихся в плену просто за попытку реализовать свободы, которые, как предполагается, несет независимость. Мы призываем к их безоговорочному освобождению, и наши мысли с их близкими в этот день», — говорится в поздравлении.
«Мы поддерживаем тех, кто освещает путь к независимой, демократической и суверенной Беларуси, и мы продолжим возвышать их голоса, пока они мужественно переживают эти трудные времена», — добавил Блинкен.