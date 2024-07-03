Венгерская сабля в спину Путину

Венгерская сабля в спину Путину2
- Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»
- 3.07.2024, 9:28
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Кремлю остается только невнятно реагировать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит политика в Украину после начала полномасштабной войны.
Орбан остается практически единственным лидером страны-члена ЕС, который поддерживает отношения с Москвой. Будапешт регулярно блокирует помощь Украине и замораживает антироссийские санкции, что российская пропаганда считывает как пророссийскую позицию.
Но назвать Орбана пророссийским сложно. Несмотря на все протесты, в конечном счете Венгрия всегда согласовывает антироссийские санкции и помощь Украине, получая взамен те или иные бонусы для себя. А что касается отношений с Киевом, то здесь есть противоречия по поводу Закарпатья. Венгрия считает, что Украина ущемляет права этнических венгров.
На встрече с Зеленским он предложил прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Москвой. В Кремле заявили, что у них нет никаких ожиданий от поездки Орбана в Киев.
Дорогой друг Виктор оказался очередным партнером, который не оправдал ожиданий Путина и сел за один стол с «нелегитимным» (по мнению Москвы) Зеленским. Такой же нож в спину недавно воткнула Сербия, которая через третьи страны поставляла оружие Украине. Не особо стремятся сотрудничать с Москвой и китайские партнеры, на которых у России было особенно много надежд.
В общем, сколько бы ставок Путин ни делал на тех, у кого есть разногласия с Евросоюзом и США, все равно оказывается, что с кровавым диктатором никто не спешит сотрудничать. Кремлю же остается невнятно реагировать в стиле хрю-му и надеяться, что хотя бы Лукашенко не отвернется.
Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»