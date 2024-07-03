В Беларуси запретили продавать пластилин из России
- 3.07.2024, 9:33
Госстандарт назвал причину.
Госстандарт Беларуси проверил торговую сеть товаров «Детмир» и выявил нарушения более чем в 70 игрушках, предметах одежды и обуви. Под запрет в том числе попал пластилин российского производства, импортируемый из Иркутска. С 1 июля его нельзя ввозить и тем более распространять на территории нашей страны.
На сайте Госстандарта Беларуси можно увидеть, что большая часть запрещенной продукции из магазина «Детмир» произведена в Китае. Однако вместе с тем в реестр опасных товаров включили несколько позиций российского производства, в том числе пластилин для лепки торговой марки Attivio (производитель — ООО «Фабрика упаковки», Иркутск, РФ).
В ходе проверки Госстандарт установил, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности. Специалисты установили, что «уровень миграции формальдегида в водную среду» оказался выше, чем нужно: при норме не более 0,1 мг/дм3 показатель составил более 0,5 мг/дм3.
Формальдегид — это органическое соединение, которое может вызвать аллергию, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Обычно такая реакция сопровождается чиханьем, кашлем, повышенным слезоотделением. Кроме того, формальдегид воздействует на центральную нервную систему, вызывает дерматиты, а также повышает риск развития раковых опухолей носоглотки.