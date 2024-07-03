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Bloomberg: Китай создает для России ударный дрон по образцу Shahed

  • 3.07.2024, 9:41
  • 1,104
Bloomberg: Китай создает для России ударный дрон по образцу Shahed

Беспилотник уже проходит тестирование перед отправкой в РФ.

Китайские компании разрабатывают для России ударный беспилотник, похожий на иранский Shahed, который российские военные применяют для атак по территории Украины, рассказали Bloomberg знакомые с вопросом европейские чиновники.

По их словам, еще в 2023 году российские компании провели переговоры с китайскими партнерами о сотрудничестве и предложили создать копию иранского дрона-камикадзе. В этом году в Китае началась разработка. На текущий момент дрон проходит тестирование перед отправкой в Россию, отметили собеседники агентства. При этом они уточнили, что китайские беспилотники еще не использовались в Украине.

Источники Bloomberg не идентифицировали беспилотник, однако на китайских оборонных сайтах есть информация о разработке в стране ударного беспилотника-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Как отметили европейские чиновники, Китай пересечет «красную линию», если предоставит России беспилотники для ударов по Украине. По словам одного из источников агентства, на данный момент Пекин думает над тем, присылать ли ему готовые беспилотники в Россию или поставлять компоненты, из которых можно собрать дроны.

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