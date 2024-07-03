Полкилограмма золота: в Турции нашли драгоценный пояс 3.07.2024, 9:43

Считалось, что он приносит удачу и процветание своему владельцу.

Во время раскопок в Карсе, Турция, археологи нашли золотой пояс весом 432 грамма. Эта находка, сделанная более двух десятилетий назад, сейчас выставлена на обозрение и демонстрирует мастерство прошлой эпохи, пишет Arkeonews.

В древнем городе Ани, расположенном в Карсе, Турция, археологи тщательно раскапывали восемь различных участков. Ани, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, особого расцвета достиг между Х и ХІІІ веками. Известный своими архитектурными шедеврами и как важный центр торговли, культуры и религии, Ани сформировался под влиянием различных цивилизаций, в частности, сельджуков, грузин, армян и византийцев.

Золотой пояс, найденный в 2002 году во время раскопок под руководством профессора, доктора Бейхана Карамагарали из Университета Хаджеттепе, хранился в течение 22 лет. Этот 432-граммовый артефакт имеет различные сложные фигуры и полностью состоит из золота. Хаким Аслан, и. о. директора Карского археологического и этнографического музея, отметил историческое значение пояса.

Пояс состоит из ременной пластины, пряжки и петель, причем пряжка выполнена в технике сават — старинном дагестанском способе украшения золотых и серебряных изделий. Пластина имеет 25 сантиметров в длину и 2,5 сантиметра в ширину, на одном конце ее изображена человеческая голова.

Интересно, что подобные фигуры появляются на настенных росписях уйгурского периода. На пряжке ремня рядом с человеческой фигурой выгравировано слово «лиза», что означает «властелин». Исторически считалось, что «лиза» приносит удачу и процветание своему владельцу.

Золотой пояс сейчас выставлен в Музее археологии и этнографии Карса и доступен для посетителей в течение трех месяцев.

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