Десять кандидатов на замену Байдену: каковы их шансы 3.07.2024, 9:52

Формально замена еще возможна.

После провального выступления Джо Байдена на первых теледебатах в Демократической партии стали активно распространяться призывы выбрать другого кандидата в президенты. Формально это еще возможно, поскольку официального выдвижения демократы пока не сделали, и оно должно состояться на партийном съезде в Чикаго с 19 по 22 августа. Издание The Washington Post, призвав Демпартию заменить Джо Байдена, предложило десятку кандидатур.

Что это за люди, какой у них авторитет в партии и насколько реально их выдвижение, разбирался «Апостроф».

Первой в десятке идет вице-президент США Камала Харрис.

Ей 59 лет. Однако в политике она всего восемь. Харрис первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США. Она была генеральным прокурором Калифорнии, затем сенатором от того же штата. В Сенате Харрис резко критиковала тогдашнего президента США Дональда Трампа.

После победы на выборах Джо Байдена 20 января 2021 года Камала Харрис принесла присягу и вступила в должность вице-президента США. 19 ноября 2021 года Джо Байден попал в больницу и находился под наркозом. В это время Камала Харрис исполняла обязанности президента США и стала первой и единственной в истории США женщиной, принявшей на себя полномочия президента страны.

Тем не менее, главной проблемой Харрис остаются ее низкие рейтинги. Опросы Университета Монмута и Университета Саффолка, которые цитирует издание NYT, показали, что положительно к Харрис относятся 38% американцев. Вместе с тем, Байдена позитивно оценивает 41% избирателей.

Вторая альтернатива Байдену, которую называет The Washington Post, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

Она относительно молода и имеет большой политический опыт. Уитмер 52 года, из которых 24 он занимается политикой. Уитмер два срока состояла в Палате представителей Мичигана, также два срока являлась сенатором Мичигана. Уитмер возглавила кампанию 2022 года, по итогам которой демократы в этом колеблющемся штате впервые за 40 лет получили полный контроль над законодательным собранием и правительством Мичигана. В родном штате у нее довольно высокие рейтинги — от 54% до 61%. Однако издание Politico отмечает, что у Уитмер мало опыта работы на национальном уровне, а своим успехом в штате она во многом обязана «отношениям, которые выстраивала на протяжении многих лет».

Еще один упоминаемый кандидат, губернатор Калифорнии и бывший мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом.

Ему 56 лет, из которых в политике он 28. В политику он пришел из бизнеса. Ньюсом один из главных доверенных лиц Байдена в ходе нынешней кампании. К преимуществам его кандидатуры американские СМИ относят опыт работы в большом и важном штате и его выступления на национальном уровне, например, дебаты с губернатором Флориды республиканцем Роном ДеСантисом. Однако и у него есть минус. Демократы опасаются, что Ньюсому в ходе кампании пришлось бы объяснять проблемы, с которыми столкнулась Калифорния за последнее десятилетие: бездомность, высокие налоги, растущие расходы на жилье.

Упоминается в списке и министр транспорта Пит Буттиджич.

Он самый молодой из всех. Его возраст 42 года. С 2009 по 2017 год Пит состоял в Военно-морском резерве США как офицер разведки, где получил звание лейтенанта. Находясь в должности мэра Саут-Бэнда, в течение своего семимесячного отпуска в 2014 году служил в Афганистане на авиабазе Баграм.

Буттиджич был одним из кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и победил на первых праймериз Демократической партии в штате Айова.

Он владеет восемью иностранными языками. Буттиджич открытый гей и помолвлен с учителем средней школы Частеном Глезманом. Этот факт, по мнению американских СМИ, может стать препятствием для избрания его президентом, поскольку многие избиратели однополые браки не приветствуют. Кроме того, Буттиджич получил очень слабую поддержку афроамериканцев.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Ему 51 год. Издание NYT называет Шапиро «взвешенным лидером», который во время своего пребывания на посту «делал упор на двухпартийность и в основном сосредоточился на неидеологических вопросах». По данным недавних опросов, его рейтинг одобрения довольно высокий и находится на уровне 64%. Интересно, что с симпатией к нему в родном штате относятся даже 30% сторонников Трампа. На выборах 2022 года он набрал 56% голосов. Шапиро часто бравирует своей иудейской верой, отстаивает поддержку Израиля, а пропалестинские демонстрации называет антисемитскими. По мнению экспертов, это тоже может сыграть демократам в минус.

Еще один кандидат, губернатор штата Колорадо Джаред Полис.

Он тоже относительно «молод». Джареду 49 лет. Он, как Джош Шапиро, — еврей, и как министр транспорта Буттиджич – гей. Полис стал первым открытым геем, победившим на выборах в Конгресс. Он живет однополым браком с Марлоном Райсом.

Сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

Ему 54 года. Уорнок стал первым в истории чёрным сенатором США от Джорджии и первым демократом за 20 последних лет, избранным в Сенат от Джорджии.

6 декабря 2022 года он победил на выборах, набрав 51,3% голосов избирателей. Благодаря победе Уорнока демократы на выборах 2022 года получили контроль над Сенатом США при соотношении количества мест 51-49. Он поддерживает Закон о равенстве, который запрещает дискриминацию по признаку пола, гендерной идентичности и сексуальной ориентации и мог бы стать неплохим вариантом на замену Байдену.

Рассматривается также кандидатура сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Ей 64 года. Во время работы в Сенате Клобушар показала себя как либеральный политик, которая обычно поддерживала свою партию и участвовала в двухпартийных переговорах. После начала президентства Трампа Эми поднимала вопрос о его связях с Россией и настаивала на создании комиссии по расследованию этих связей. В конце декабря 2016 года вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэм Клобушар посетила балтийские страны и Украину.

Американские издания считает кандидатуру Клобушар наиболее разумной, если бы демократы искали кандидата, обладающего многими из тех же качеств, что и Байден, за вычетом проблемы возраста.

«Она прагматична и, по-видимому, в целом сговорчива. У нее хороший послужной список на выборах в своем штате, но она по-прежнему пользуется очень ограниченной известностью в стране, а ее президентская кампания 2020 года не получила большого успеха», — отмечается в публикации.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир.

Беширу 46 лет. Его называют умеренным демократом. После победы на губернаторских выборах он заявил, что готов к совместной с республиканцами работе по разрешению важных проблем. Однако на национальном уровне, по мнению СМИ, он известен мало.

В списке кандидатов на замену Байдену присутствует и бывшая первая леди Мишель Обама.

Обаме 60 лет, политикой она не занималась, как и не занимала никаких государственных должностей. Правда, во время президентской кампании 2016 года Мишель публично поддержала кандидатуру другой бывшей первой леди Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом.

Но выдвижение Обамы Washington Post называет фантастическим вариантом для демократов.

Согласно опросу YouGov, проведенному в конце 2023 года, Обама является самой популярной бывшей первой леди Америки после леди Берд Джонсон. «Она также неизменно пользовалась симпатией у явного большинства американцев, чего нельзя сказать о многих политических деятелях, но она заявляла, что в принципе не заинтересована в том, чтобы баллотироваться самостоятельно», — отметило издание.

«Идеальных кандидатов, в принципе, быть не может. У каждого есть свои плюсы и минусы, - отметил в комментарии «Апострофу» политтехнолог Виталий Бала, - Здесь важно провести избирательную кампанию, показав достоинства кандидата».

«Теоретически замена Байдена возможна, но практически это не реально, времени на раскрутку нового кандидата у демократов уже нет», - резюмировал Бала.

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