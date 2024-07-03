Крик души: летчик Ворошилов обратился к руководству Украины из-за удара по Миргороду 1 3.07.2024, 9:59

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Известный пилот рассказал, как избежать повтора подобных инцидентов.

1 июля Минобороны РФ отчиталось об успешном ракетном ударе по аэродрому Миргород, заявив об уничтожении и повреждении 6 самолетов «Су-27» ВС ВСУ.

Накануне новость прокомментировал экс-спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, а также издание Forbes опубликовало тематическую статью.

В тот же день украинский летчик Вадим Ворошилов, известный как Karaya, выложил в Сеть свой комментарий, передает dialog.ua.

Игнат заявил о том, что в Кремле, как обычно, последствия удара по аэродрому Миргород приукрасили и не все так страшно, как об этом говорят пропагандисты.

В Forbes заявили, что всего было уничтожено два самолета «Су-27», а еще четыре повреждены. Также журналисты писали о том, что сам аэродром находится в 150 км от линии фронта и уже не в первый раз атакуется врагом как ракетами, так и дронами-камикадзе.

Военные эксперты дали несколько советов ВС ВСУ, как в будущем, особенно после получения истребителей F-16, свести к минимуму потери боевой авиации на земле.

Ворошилов внимательно прочитал статью западной прессы и обратился к военно-политическому руководству Украины.

Он призывает маскировать весь свой воздушный флот, а также сделать хотя бы частичную защиту для всех без исключения самолетов на всех авиабазах в Украине.

30 июня летчик Ворошилов успел побывать в Луцке, где провел встречу с местными жителями. Мероприятие было организовано рекрутинговым центром «Азов» и бойцом 5-го батальона «Любарт». На встрече обсуждался вопрос взаимодействия различного рода войск Украины между собой.

Ворошилов рассказал о своем жизненном пути и о том, как попал в ВС ВСУ. Также «Азов» он привел в пример как одну из самых боеспособных и профессиональных бригад ВСУ.

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