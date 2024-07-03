В торговле Беларуси образовалась гигантская «дыра» в $2 миллиарда 3.07.2024, 10:19

Отрицательное сальдо бьет рекорды.

Национальный статистический комитет опубликовал данные по внешней торговле товарами за январь – май 2024 года.

По информации Белстата, в январе – мае 2024 года внешнеторговый оборот товаров составил около $34,65 млрд, в том числе экспорт – $16,37 млрд, импорт – $18,28 млрд.

Преобладание импорта над экспортом привело к тому, что сальдо внешней торговли товарами оказалось отрицательным и составило почти минус $2 млрд, а точнее – минус $1,91 млрд.

К уровню января – мая 2023 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами вырос на 4,2%.

Экспорт товаров увеличился на 3,8%, импорт вырос на 4,6%.

По итогам января – мая 2024 года результаты торговли со странами СНГ выглядят так:

экспорт – $11,30 млрд (+0,9% к уровню января – мая 2023 г.);

импорт – $10,61 млрд (+14,9%);

сальдо – $690,5 млн.

Что касается торговли со странами вне СНГ, то здесь экспорт составил $5,07 млрд (+11,0%), а импорт – $7,67 млрд (-7,0%). Сальдо оказалось отрицательным (-$2,60 млрд).

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