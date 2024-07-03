Президент Финляндии: Китай может завершить войну в Украине одним звонком 7 3.07.2024, 10:29

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Это станет уникальным шансом для Пекина.

Китай может положить конец войне России против Украины одним телефонным звонком на высшем уровне.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, Россия сейчас очень зависит от Китая.

«Один телефонный звонок президента Си Цзиньпина решил бы этот кризис (войну в Украине - ред.)», - сказал Стубб.

Агентство отмечает, что комментарии Стубба отражают растущее разочарование среди союзников Украины относительно поддержки Китаем военных усилий России. Они обвиняют Пекин в том, что он предоставляет Кремлю технологии и запчасти для оружия и помогает Москве обойти международные торговые ограничения.

«Если бы он (Си Цзиньпин - ред.) сказал: «Время начинать мирные переговоры», Россия была бы вынуждена это сделать. У них не было бы другого выбора», - сказал Стубб.

Также президент Финляндии подчеркнул, что Китай выиграет от прекращения «агрессивной и колониальной войны» Путина в Украине.

«Китаю необходимо защищать международные права, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрировало бы лидерство Китая», - сказал он.

«Сейчас не может быть и речи о том, чтобы настаивать на прекращении огня, нужны настоящие мирные переговоры. Единственное, что понимает Россия, - это сила. И поэтому чем больше мы сейчас сможем помочь Украине, тем быстрее мы закончим войну», - добавил он.

Стубб также призвал Европу усилить свою поддержку Украине, а также наращивать свой собственный оборонный потенциал в традиционной армии, а также против гибридной войны России. По словам Стубба, Украине нужна как материальная помощь, которая включает финансовую помощь, так и политическая поддержка, в частности прокладывание пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

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