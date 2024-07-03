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«Догоняйте»: в Минске водитель разогнался до 200 км/ч и обратился к ГАИ

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  • 3.07.2024, 10:32
  • 6,072
«Догоняйте»: в Минске водитель разогнался до 200 км/ч и обратился к ГАИ

Дерзкую езду показали на видео.

В TikTok появился провокационный ролик: якобы водитель разогнался до скорости свыше 200 км/ч (если верить цифрам на экране мультимедийной системы). «Онборд» выложил пользователь с ником «_вот и все» Исмаил Абулхаиров — и уже собрал какое-то количество просмотров и комментариев.

«Догоняйте», — написал автор поста, обращаясь к ГАИ, цитирует Onliner.

@_thats.all догоняйте @ГАИ Беларуси #скорость#минск#гаи#безправ ♬ оригинальный звук - Исмаил Абулхаиров

«Найдут, и влегкую», — заметил один комментатор.

«Я уверен, что времени много и не потребуется», — согласился другой.

Также комментаторы обратили внимание, что автомобиль — каршеринговый, так что служба безопасности сама разберется.

В комментариях пользователи отметили, что этот автомобиль из каршеринга, а значит поиск автора становятся в разы проще. Кто-то даже написал, что отправил это видео в бот Госавтоинспекции Беларуси.

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