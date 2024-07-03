Американские танки «Шерман» вошли в Минск 5 3.07.2024, 10:43

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Как на самом деле освобождали город 3 июля.

В 1996 году по результатам незаконного «референдума» днем независимости Беларуси стало 3 июля — день, когда в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации.

Случайно эта дата расположилась в календаре рядом с Днем независимости США — 4 июля.

Впрочем, это соседство выглядит очень символичным, если вспомнить, что освобождалась Беларусь в 1944 году, в том числе с помощью американского оружия, пишет «Зеркало».

Танки

Вот такой фотографией проиллюстрировали публикацию о 80-й годовщине освобождения Борисова сотрудники БЕЛТА:

Советские танки с воинами-десантниками 1-го Прибалтийского фронта на улицах Борисова. 1944 год. Фото: belta.by

Журналисты сохранили оригинальную подпись к этой фотографии, но в ней есть одна неточность. Дело в том, что танки М4 «Шерман» на фотографии лишь на половину советские — они числятся в составе Красной армии, а управляют ими советские танкисты. Но построены они в США, куплены для Красной армии у производителей на деньги американского бюджета и предоставлены СССР в пользование до окончания боевых действий. Корректная подпись к этой фотографии могла бы выглядеть так: «Поставленные в СССР танки американского производства М4 «Шерман» из состава 1-го Прибалтийского фронта на улицах Борисова в 1944 году».

Интересно, что не только в подписи, но и в самой публикации, которая открывается фотографией с американскими танками, нет ни слова о поставках западной военной техники в СССР. Это вполне укладывается в продвигаемый пропагандой нарратив о том, что против СССР во Второй мировой войне воевала вся Европа — и даже вся Западная цивилизация.

На самом же деле таких фотографий гораздо больше. Значительная часть Красной армии воевала американским (а также британским и канадским) оружием. О том, как в СССР попала эта помощь, мы расскажем чуть ниже. А сейчас предлагаем посмотреть на другие фотографии с американскими (и британскими) танками, на которых советские танкисты 80 лет назад освобождали нашу страну.

Танки М4 «Шерман» из состава 1-го Беларусского фронта выходят на исходные рубежи для атаки в Беларуси. Лето 1944 года. Фото: waralbum.ru

Советский офицер со знаменем на площади Ленина (сейчас — Независимости) в освобожденном Минске. Снимок сделан в первые часы после завершения боев за город. Слева виден танк М4 «Шерман» американского производства. Фото: waralbum.ru

Танк американского производства М4 «Шерман» из состава 3-го Беларусского фронта, подбитый в бою под Борисовом. Фото: waralbum.ru

Танки британского производства «Валентайн» Mk IX из состава 3-го Беларусского фронта выдвигаются на позиции в Беларуси. Лето 1944 года. Фото: waralbum.ru

Самолеты

Украина пока еще не дождалась поставок американских F-16, а вот летом 1944 года в небе над Беларусью сражались американские самолеты с советскими экипажами.

Советский экипаж бомбардировщика американского производства Дуглас А20 «Бостон» получает боевую задачу перед вылетом. Лето 1944 года. Фото: waralbum.ru

Заместитель командира эскадрильи 28-го гвардейского истребительного авиаполка, принимавшего участие в освобождении Полоцка, гвардии старший лейтенант Федор Мазурин возле истребителя американского производства Белл Р-39 «Аэрокобра». Июнь 1944 года. Фото: w

Автомобили

Вклад западных союзников и прежде всего США в автомобилизацию Красной армии сложно переоценить. Американцы поставили в СССР сотни тысяч грузовиков и внедорожников. И зачастую первой военной техникой Красной армии, которую видели жители освобождаемых беларусских городов и деревень, были именно американские «виллисы» и «студебеккеры».

Колонна красноармейцев 8-й гвардейской стрелковой дивизии с оркестром движется по Полоцку. Рядом с колонной — два американских армейских внедорожника «Виллис». Фото: waralbum.ru

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом Иван Баграмян в американском внедорожнике «Виллис» принимает доклад от подчиненных. Витебская область, июль 1944 года. Фото: waralbum.ru

Автомобили Красной армии на улице Могилева. На переднем плане американский армейский внедорожник «Виллис». Конец июня 1944 года. Фото: waralbum.ru

Жители освобожденного Минска общаются с красноармейцем, который сидит на капоте американского армейского внедорожника «Виллис». Июль 1944 года

Советские артиллеристы в освобожденной Орше. Дивизионную 76-мм пушку ЗиС-3 тянет американский трехосный грузовик «Студебеккер».

Мотоциклы

Американская военная помощь Советскому Союзу была очень разнообразной. Так, на этой фотографии в кадр попали использовавшиеся при освобождении Беларуси мотоциклы «Харли Дэвидсон».

Советский минометный взвод ведет огонь по противнику в районе Барановичей. Для перевозки 82-мм минометов используются американские армейские мотоциклы «Харли Дэвидсон» 42WLA.

Откуда у Красной армии появилось американское оружие

СССР попал в знаменитую программу ленд-лиза только в июне 1942 года. Это произошло через полгода после того, как в декабре 1941 года на США напала Япония — чем втянула их во Вторую мировую войну. Но американцы начали помогать Советскому Союзу, ставшему жертвой агрессии со стороны Германии, еще до того, как сами подверглись нападению. Примерно так, как современные США, не вступая в войну, помогают оружием Украине, которая защищается от российского вторжения.

Акт о ленд-лизе — это документ, разрешивший президенту США помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для самих США. Посредством ленд-лиза Штаты поставляли союзным странам оружие, военную технику, боеприпасы, промышленное оборудование и стратегическое сырье без оплаты. За все поставки производителям платило правительство США, причем потерянная в боях техника списывалась, а оставшаяся должна была возвращаться получателями после войны.

Уже с июня 1941 года нейтральные США начали поставлять Советскому Союзу военные грузы безо всякого ленд-лиза. Поскольку иностранной валюты у СССР не хватало, в октябре 1941 года (еще до нападения Японии на США) и феврале 1942 года США для оплаты этих поставок предоставили Советскому Союзу два кредита по одному миллиарду долларов (примерно по 21 миллиарду долларов в нынешних ценах).

Карты поставок по ленд-лизу. Фото: wikipedia.org

Что касается ленд-лиза, он начал действовать еще до того, как Германия напала на СССР — с марта 1941 года. Правда, первым получателем этой помощи была Великобритания. И только в июне 1942 года американская бюрократическая машина, наконец, смогла распространить действие закона о ленд-лизе на СССР.

По замыслу президента Франклина Рузвельта американцы таким образом давали оружие в пользование тем странам, чья безопасность была жизненно важна для безопасности самих США. На дебатах о ленд-лизе в Сенате министр обороны Генри Стимсон так объяснял его необходимость и выгодность для Вашингтона: «Мы покупаем, а не даем в долг. Мы покупаем собственную безопасность».

«Студебеккеры» в Иране по пути в СССР во время Второй мировой войны. Фото: wikipedia.org

Всего за годы войны СССР получил от западных союзников больше 20 тысяч единиц бронетехники (танков, САУ, бронетранспортеров). Союзники поставили в СССР 22 150 самолетов, около 410 000 автомобилей (примерно 150% советского производства военного периода), 1900 паровозов (в СССР за годы войны построили всего 446 штук), свыше 11 тысяч вагонов (вдобавок к чуть более чем тысяче, построенной в СССР), 622 тысячи тонн рельсов. 664 600 тонн мясных консервов, поставленных американцами и другими западными союзниками, составили 108% советского производства. А обуть Красную армию помогли 16 млн пар западной обуви.

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