Россияне сдались в плен ВСУ на Покровском направлении

Россияне сдались в плен ВСУ на Покровском направлении3
- 3.07.2024, 10:54
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Опубликованы кадры с одного из самых «горячих» участков фронта.
На Покровском направлении, которое долгое время остается самым горячим участком фронта, украинские воины не только уничтожают оккупантов, но и умудряются пополнять обменный фонд. На днях защитники захватили в плен немалую группу российских захватчиков.
Фото с россиянами, которые помогут вернуть домой несколько украинских военнопленных, опубликованы в Telegram-канале «Николаевский Ванек». Автор канала анонсировал также видео с этими захватчиками.
«Свеженькие, Покровское направление. Как в тех боевых условиях бойцы еще пленных берут, я не знаю. Но эти доштурмовались, скоро будут видосики», – отметил «Николаевский Ванек».
Он также опубликовал фото с «уловом»: на нем запечатлены «упакованные» в микроавтобус семь россиян. В целях безопасности им завязали глаза и раздели до нижнего белья.
«Кто нашим спецам предоставил транспорт, в который поместилась вся пачка – респект», – добавил «Николаевский Ванек».