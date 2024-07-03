закрыть
3 июля 2024, среда, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На параде в Минске показали ядерное оружие?

11
  • 3.07.2024, 11:00
  • 4,502
На параде в Минске показали ядерное оружие?

По Минску ехали «Искандеры» со знаком радиационной опасности.

Оперативные тактические комплексы «Искандер-М», принимавшие участие в параде на 3 июля, несли на борту знаки радиационной опасности.

Комментатор подчеркнул, что он способен принимать ракеты в ядерном оснащении, а размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — «ответ на шаги недружественных стран».

За пусковыми установками «Искандер-М» также проследовали транспортно-заряжающие машины, которые везли по две ракеты.

Следующим пунктом парада стали ударные беспилотники «Герань». Они были названы белорусской разработкой. Россия применяет такие беспилотники в Украине, а сами они являются вариантом иранских БПЛА типа Shahed.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип