На параде в Минске показали ядерное оружие? 11 3.07.2024, 11:00

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По Минску ехали «Искандеры» со знаком радиационной опасности.

Оперативные тактические комплексы «Искандер-М», принимавшие участие в параде на 3 июля, несли на борту знаки радиационной опасности.

Комментатор подчеркнул, что он способен принимать ракеты в ядерном оснащении, а размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — «ответ на шаги недружественных стран».

За пусковыми установками «Искандер-М» также проследовали транспортно-заряжающие машины, которые везли по две ракеты.

Следующим пунктом парада стали ударные беспилотники «Герань». Они были названы белорусской разработкой. Россия применяет такие беспилотники в Украине, а сами они являются вариантом иранских БПЛА типа Shahed.

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